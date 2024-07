Vi ricordate di Hegazy? L'ex (e sfortunato) difensore della Fiorentina riparte dalla 'B' saudita

La squadra del NEOM SC punta alla massima serie saudita e ha cominciato a rinforzare la squadra. L'ultimo colpo è una vecchia conoscenza del calcio italiano: Ahmed Hegazy, prelevato a titolo definitivo dall'Al Ittihad.

Ve lo ricordate Hegazy?

Hegazy ha vissuto tre stagioni in Italia, prima tra le fila della Fiorentina e poi con il Perugia. Ora scende di categoria per provare a rilanciarsi dopo un'ultima stagione con più ombre che luci.

A Firenze solo tanta sfortuna

In Viola, appena tre presenze in Serie A, di cui due sono stati spezzoni. A Firenze, infatti, l'egiziano dovette operarsi al ginocchio per la rottura del legamento crociato. Una sfortunata coincidenza che gli ha impedito di mettersi in mostra nella Fiorentina.