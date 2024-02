Ribery e un presente in Italia: un ruolo "di campo" a Salerno per aiutare Liverani

Un presente in Italia per Franck Ribery. Appesi gli scarpini al chiodo, l'ex giocatore della Fiorentina era rimasto all'interno della società Salernitana, squadra con cui aveva concluso la carriera. Nella giornata di ieri - riporta Il Mattino - Ribery è tornato a Salerno per parlare con il nuovo tecnico Fabio Liverani.

Di nuovo in campo

Ribery ricoprirà un ruolo vicino al campo, ovvero quello di collaboratore tecnico. Il suo aiuto sul campo, come specificato anche da Walter Sabatini, sarà fondamentale vista la grande esperienza e la carriera formidabile che ha svolto da giocatore. Un supporto a Liverani, anche se non vestirà i panni di suoi vice come si era inizialmente ipotizzato.