Lavori al Franchi, si spacca il centrodestra. "Surreale la posizione di Stella, un'uscita strumentale che dimostra confusione e divisioni"

Il centrodestra in Consiglio Regionale si spacca davanti ai lavori per lo stadio Artemio Franchi, ovvero la casa della Fiorentina.

Tutto nasce con l'ordine del giorno presentato da Elisa Tozzi (Fratelli d'Italia), presidente della commissione d'inchiesta sull'alluvione. La consigliera chiedeva di “destinare i 55 milioni del Pnrr, che originariamente Nardella voleva assegnare alla ristrutturazione del Franchi, alla rigenerazione delle aree della provincia di Firenze colpite dall'alluvione del 14 marzo”.

Si è smarcato da questa posizione, Marco Stella, capogruppo di Forza Italia: "Da sempre siamo favorevoli al nuovo stadio della Fiorentina, abbiamo sostenuto da anni la necessità per la squadra e per i tifosi di avere una nuova casa, accogliente e moderna, che possa portare un valore aggiunto, un impianto moderno e funzionale, capace di generare impatti positivi in termini sportivi economici e social siamo rimasti gli unici a sostenere questa esigenza?

Rimaniamo stupiti dalla presentazione oggi in Consiglio Regione di una proposta che prevede di togliere i 55 Milioni che erano destinati allo Stadio, ancora fermi in Città Metropolitana, e invece destinarli alla rigenerazione delle Aree decentrate.

Noi sosteniamo con forza che lo stadio debba essere finito il prima possibile e che la somma dei 157 milioni di euro debba essere confermata quindi compresa dei 55 milioni; possiamo discutere su come utilizzarli ma non saremo mai favorevoli al toglierli".

Andrea Vannucci e Cristina Giachi per il PD hanno risposto così a quanto emerso dalle fila dell'opposizione: "Ancora una volta il centrodestra in Consiglio regionale utilizza il tema dello stadio Franchi per alimentare polemiche pretestuose e contraddittorie. Surreale la proposta di destinare le risorse dei piani urbani integrati della Città metropolitana, inizialmente destinati alla ristrutturazione dello stadio, alle popolazioni alluvionate e al dissesto idrogeologico, non previste da quella linea di finanziamento".

“Doppiamente surreale la posizione di Marco Stella, che omette di dire che la proposta è di Fratelli d’Italia, che l’atto è stato bocciato e che lui stesso non ha nemmeno votato contro! Un’uscita strumentale che dimostra solo confusione e divisioni nel loro stesso campo”.