Vannucchi: "Dzeko va preservato e utilizzato per tappare alcune situazioni. Caro Kean, devi assolutamente rimanere alla Fiorentina"

L'ex centrocampista di Empoli e Palermo, Ighli Vannucchi, intervistato da News.Superscommesse.it, ha parlato dell'arrivo alla Fiorentina di Edin Dzeko.

Dzeko da preservare

“Si tratta di un ottimo elemento - ha commentato - che andrà a supportare la rosa gigliata nelle varie competizioni che avranno durante l’anno. A quell’età lì, però, qualche difficoltà nel gestire tante partite si può avere, nonostante un tasso di maturità, come uomo e come calciatore, altissimo. Quindi, credo che andrà anche preservato e utilizzato per tappare alcune situazioni".

Kean deve rimanere

Su Kean ha aggiunto: "Dico che deve assolutamente restare: ho tanti amici fiorentini e sarebbe bellissimo che potesse rimanere”.