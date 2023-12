A sorpresa Dossena: "Adoro Firenze, ma al momento penso solo alla salvezza del Cagliari"

Il centrale difensivo del Cagliari Alberto Dossena, tra le sorprese di inizio campionato, ha rilasciato una breve intervista a La Gazzetta dello Sport nel quale si fa riferimento anche a Firenze e, in modo indiretto alla Fiorentina, nonostante non si registri nessun interesse della società viola per lui. Queste le sue parole:

“E’ vero che adora Firenze? Firenze come città mi piace, ma penso solo alla salvezza del Cagliari”. E se in futuro ci sarà un interessamento, l'apertura del centrale classe '98 potrebbe essere facilmente raggiungibile.