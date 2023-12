Contro la Salernitana per ritrovare una faccia della medaglia viola perduta. Italiano cercasi gol disperatamente

Questo pomeriggio la Fiorentina tornerà in campo al Franchi per sfidare la Salernitana di Pippo Inzaghi. Per gli uomini di Italiano serve ritrovare la vittoria per provare a uscire da un periodo nero in Serie A che vede una striscia di quattro sconfitte nelle ultime cinque giocate.

Una faccia totalmente diversa di una Fiorentina che nelle prime nove partite di campionato aveva perso sono a San Siro contro l'Inter, guadagnando ben 17 punti e segnando 18 gol. Nelle successive cinque, poi, solo tre punti contro il Bologna e solo due gol, rimanendo a secco in tutti gli altri quattro match.

Cercasi gol disperatamente, specialmente dagli attaccanti (non un tema nuovo). Cercasi quella Fiorentina che era terza in campionato e poi è crollata fino al settimo posto. Serve ritrovarsi, la vittoria contro il Genk può dare una grande mano. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.