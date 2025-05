Richardson trova continuità e torna ad assaporare l'aria di Nazionale. Il centrocampista viola è tra i convocati di Regragui

Finale di stagione in crescendo per Amir Richardson che ritrova continuità d'impiego, riassaporando anche gol e assist, e torna così tra i convocati del Marocco. Il centrocampista classe 2002 della Fiorentina è tra i i calciatori che il ct della nazionale africana Walid Regragui ha selezionato per le prossime gare. Richardson ha già 9 presenze in nazionale maggiore.

Gli impegni del Marocco

Il Marocco sarà impegnato il 6 giugno e 11 contro il Madagascar e Eswatini per la Coppa COSAFA e il 7 e 10 giugno in amichevole contro Tunisia e Benin. Presente nell'elenco dei convocati anche l'ex viola Sofyan Amrabat.