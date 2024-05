Il Como non intende perdere tempo: un portiere e un attaccante per una Serie A da protagonista

Nella prossima stagione il Como giocherà in Serie A. Quello del club lombardo è uno dei progetti più interessanti in prospettiva, considerando le ampie risorse economiche che lo sostengono e la presenza in panchina di un campione come Cesc Fabregas. L'obiettivo del Como non è quello di fare da comparsa, ma di affermarsi nel massimo campionato italiano e sognare in grande.

Due nomi per la Serie A

Non a caso gli uomini di mercato del club sono già al lavoro per imbastire una squadra competitiva, e hanno messo nel mirino due nomi non a caso: Emila Audero, portiere che quest'anno ha fatto la riserva nell'Inter ma che ha giocato tantissime stagioni da titolare alla Sampdoria, e Andrea Pinamonti, in uscita dal Sassuolo retrocesso. Solo idee per adesso, ma c'è chi non perde tempo per provare a bruciare la concorrenza.