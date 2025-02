Il giocatore che si ritrova in semifinale...dopo essere stato eliminato agli ottavi

La Coppa Italia di questa stagione ci porta in dote la strana storia di Christian Kouame.

L'attaccante, il cui cartellino è ancora di proprietà della Fiorentina, è stato uno dei trascinatori dell'Empoli nei quarti di finali vinti contro la Juventus, segnando anche uno dei rigori calciati al termine dei tempi regolamentari chiusi sull'1-1.

Fin qui tutto bene, se non fosse per il fatto che Kouame, quando ancora era in viola, era stato eliminato dalla competizione agli ottavi di finale, perdendo proprio contro l'Empoli (e sempre ai rigori). Uscito dalla porta insomma, l'ivoriano è rientrato dalla finestra, grazie anche alla sua cessione in prestito agli azzurri avvenuta nel corso dell'ultimo mercato invernale.