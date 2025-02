Gonzalez fa il pieno di fischi e Motta è costretto a toglierlo per disperazione. L'etichetta di 'flop' che ritorna

Nella serata che segna l'esclusione della Juventus in Coppa Italia ad opera dell'Empoli, ci sono due protagonisti negativi in assoluto che i tifosi della Fiorentina conoscono e anche molto bene: Dusan Vlahovic e Nicolas Gonzalez.

Se il centravanti ha sbagliato il primo rigore nella lotteria finale, l'attaccante esterno è stato rimpito di fischi nei minuti in cui è stato in campo. Alla fine Motta è stato costretto a sostituirlo per disperazione. In avvio ha anche sbagliato due gol, prima sulla sponda di Kolo Muani e poi al termine di un’azione corale perfetta dei bianconeri, quando anziché calciare, ha provato a servire Vlahovic.

Voti molto negativi nei giornali di oggi e l'etichetta di ‘flop’ che ritorna: Gonzalez non se la passa di certo bene in questa sua nuova esperienza.