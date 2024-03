Su La Gazzetta dello Sport ampio al pre Torino-Fiorentina, a pagina 18 in taglio alto: “Toro-Fiorentina: è l'ora dei leader” e in sommario: “Rientra Buongiorno, un carico di energia per arrivare in coppa” e “Gonzalez l'uomo in più, finalmente è pronto a trascinare la Viola”. In taglio basso: “La ricetta di Juric: ‘Bel gioco migliorando le conclusioni’" e “Italiano carica: ‘Ritmi altissimi, abbiamo bisogno di continuità’”.