Gudmundsson e De Gea fanno sorridere Vanoli: il tecnico con l'artiglieria pesante per il Pisa ma ha una falla da colmare

La risposta ultra confortante della Fiorentina B in Polonia ha dato non solo modo a tanti calciatori di rifiatare e prepararsi, almeno col riposo, per il derby con il Pisa ma anche a Vanoli di trarre indicazioni importanti nell'ottica di un allargamento delle rotazioni. Intanto in vista del derby ‘della vita’ con il Pisa, il tecnico sa che potrà contare nuovamente su De Gea e Gudmundsson, i due più acciaccati al momento: l'islandese in particolare ha smaltito il dolore alla caviglia, secondo La Nazione.

La vera falla però per la Fiorentina si è aperta accanto a Fagioli, perché Mandragora sarà squalificato: un bel dilemma pescare il sostituto adatto perché Fabbian sta ancora studiando per tornare mezzala, Fazzini è appena rientrato e Ndour è… Ndour. Sarà una corsa a tre per rimpiazzare il classe ‘97, autore di un’altra splendida rete a Białystok.