Tra fastidi e permessi, ma non c'è nessun caso Kean. E l'attaccante viola mette il Milan nel mirino

La panchina contro la Lazio aveva fatto pensare i più su un possibile caso Kean in casa Fiorentina. E' stato però mister Vanoli a chiarire la situazione nel post partita.

Problemi fisici

Kean nelle ultime settimane ha dovuto convivere con problemi alla caviglia destra e a Parma ha giocato dopo infiltrazioni e senza essersi mai allenato. Tutto è iniziato nella partita della disfatta a Reggio Emila contro il Sassuolo, quando l'attaccante ha subito una botta.

E non solo

Poi il permesso per motivi familiari per volare fuori dall'Italia negli ultimi giorni dell'anno e la panchina (con gol) contro la Cremonese prima e contro la Lazio poi. Adesso però il giocatore sembra stare meglio e punta dritto verso la titolarità contro il Milan. Lo scrive La Nazione.