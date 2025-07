Di Palma: "Il Panathinaikos è stato fatale per Terracciano. Adesso Martinelli deve giocare"

Vincenzo Di Palma, storico ex portiere, ha parlato dei suoi colleghi in maglia Fiorentina a Radio Bruno: “Quello di De Gea è stato un rinnovo corretto, ha fatto un ottimo campionato ed era giusto confermarlo. Ora la Fiorentina, che ha 4 o 5 portieri, dovrà decidere cosa fare. Martinelli? Ci può stare come secondo portiere, soprattutto se Terracciano deciderà di andare via”.

E ancora su Martinelli

“La non riconferma col Panathinaikos di Terracciano probabilmente è stata decisiva. Non credo che verrà riconfermato. L'esperienza di De Gea fa sicuramente bene a Martinelli, ma per migliorare bisogna giocare e sbagliare. Avere continuità è fondamentale. Martinelli ha fatto appena due presenze in due anni e i portieri si giudicano nel tempo. Più gioca più acquisisce esperienza: il futuro è della sua e avrà l'occasione per dimostrare quanto vale. L'importante è che si faccia trovare pronto… Giocare in Conference League potrebbe aiutarlo a venire fuori”.