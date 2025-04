L'Inter non sbaglia davanti al suo pubblico: batte il Cagliari e allunga nuovamente sul Napoli. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Conclusa anche la terza sfida della 32esima giornata di Serie A: questo pomeriggio l'Inter ha vinto per 3-1 contro il Cagliari a San Siro.

La cronaca della partita

Partono subito forte i padroni di casa, con un Lautaro in forma, ma a sbloccare il match è l'altra punta: su uno stop di petto di Carlos Augusto è Arnautovic che raccoglie la sfera, salta un uomo e trafigge Caprile al 13simo minuto. 13 minuti dopo, poi, l'austriaco si trasforma in assistman imbucando Lautaro: scavetto morbido e 2-0 dell'argentino.

Il rientro dall'intervallo, però, è sottotono per i padroni di casa, che al 47simo si perdono Piccoli in mezzo all'area: stacco di testa e 2-1 del Cagliari. Ma è un altro colpo di testa che dona un altro gol di vantaggio all'Inter: Dimarco impegna Caprile con un bel sinistro, poi batte il calcio d'angolo che ne è nato, trovando la testa di Bisseck che incorna per il 3-1.

Allungo importante dei nerazzurri, che non mollano il passo sul Napoli. Cagliari che dovrà sperare nel risultato della Fiorentina, per far sì che il Parma non lo raggiunga.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 71, Napoli 65, Atalanta 58, Bologna 57, Juventus 56, Lazio 55, Roma 53, Fiorentina 52, Milan 51, Udinese 40, Torino 40, Genoa 38, Como 33, Verona 31, Cagliari 30, Parma 27, Lecce 26, Empoli 24, Venezia 21, Monza 15.