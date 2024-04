Società stabilizzata e ora la scelta sull'allenatore. Le piste più facili...e quelle con più complicazioni

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha stabilizzato l’assetto societario della sua Fiorentina, con la promozione di Alessandro Ferrari e la sua nomina a direttore generale viola, dando più poteri sul mercato a Daniele Pradè.

Fatto questo è ipotizzabile che il club viola accenda i riflettori sul futuro e in particolare sulla questione allenatore.

La rosa dei candidati

La rosa dei candidati per il dopo-Italiano si legge su La Nazione è molto ampia (da Aquilani a Sarri, passando per Palladino e Gilardino), ed giusto aspettarsi l’affondo in una direzione definitiva in tempi tutto sommato brevi.

I più facili e quelli più difficili da raggiungere

I più facili da ingaggiare senza dover prevedere lungaggini nella trattativa sono Aquilani e Palladino, mentre per Gilardino ci sarà da confrontarsi (e non sarà semplice) con le esigenze del Genoa e Sarri, prima ancora dell’entità dell’ingaggio vorrà conoscere la struttura della rosa.