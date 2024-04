Prima da ex contro la Fiorentina per Alberto Gilardino, tecnico del Genoa:

"Abbiamo mantenuto un Dna nei mesi, molto bravi i ragazzi dal primo all’ultimo, si sono messi a disposizione. Nel primo tempo molto bene, abbiamo avuto 2-3 situazioni molto pericolose per fare gol e andare in vantaggio, la Fiorentina è molto brava nel palleggio ma ci siamo difesi bene, col blocco basso. Diamo continuità ai risultati e alle prestazioni.

Il rigore tolto al Var? Non l’ho rivisto, di solito quando l’arbitro concede una situazione del genere non si dovrebbe andare al Var. Però sono situazioni che possono capitare in una gara, era la sua prima in Serie A e gli facciamo l’in bocca al lupo per il prosieguo.

Primo ritorno a Firenze? Ho vissuto momenti bellissimi con questa maglia, ho giocato partite importanti. Ho un bellissimo ricordo da giocatore, è normale che è stato strano presentarsi da allenatore però sono il tecnico di questo fantastico gruppo che ci ha permesso di vincere la Serie B l'anno scorso e confermarci quest'anno".