Berardi: “Non so ancora se rimarrò a Sassuolo”. E intanto la Lazio si ritira dalla corsa

Da tempo ‘sogno’ di mercato della Fiorentina, il calciatore Domenico Berardi è intervenuto a margine della presentazione delle nuove maglie del Sassuolo. E ha usato parole molto chiare: “Abbiamo fatto un girone di ritorno straordinario e siamo molto contenti. Credo che il Sassuolo farà benissimo, se ci sarò ancora io. Ma non so ancora se rimarrò qui”.

Intanto, la Lazio sembra definitivamente fuori dalla corsa per Berardi, come riportato dal portale de La Gazzetta dello Sport. Le frizioni tra Lotito e Sarri non aiutano il mercato biancoceleste.