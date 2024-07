Prima Beltran, poi Tessmann: la Fiorentina ha diversi punti d'interesse a Parigi

Secondo turno di gare per il torneo di calcio olimpico in Francia (non solo a Parigi ovviamente): oggi in programma c'è Argentina-Iraq alle 15, occasione per rivedere quindi Lucas Beltran che con la sua Albiceleste è costretto a vincere, dopo il k.o. dell'esordio.

Alle 19 invece in campo gli Stati Uniti di Tanner Tessmann, obiettivo della Fiorentina, contro la Nuova Zelanda. Anche gli americani hanno perso la prima gara e sono già con le spalle al muro.