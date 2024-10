Commisso si congratula con la squadra: "E grazie ai tifosi per il tifo di stasera"

Il prsdiente della Fiorentina, Rocco Commisso, a fine partita si è congratulato con il tecnico viola, Raffaele Palladino, e con tutta la squadra per la grande prestazione e la vittoria.

Il numero uno gigliato ha espresso anche il proprio apprezzamento per il tifo che c'è stato stasera ed il sostegno che tutto lo stadio ha trasmesso alla squadra per tutta la partita e, per questo, è arrivato il suo “grazie a tutti i tifosi”.