Da poco terminata l'unica partita delle 15.00 di Serie A al Penzo di Venezia con la gara tra lagunari e Inter. Ai campioni d'Italia basta un gol al 16esimo minuto del primo tempo di Darmian per battere 1-0 a domicilio il Venezia e superare di una lunghezza in classifica l'Atalanta, fermata ieri dall'Udinese.

Da segnalare le proteste del Venezia nella ripresa per un tocco di braccio in area nerazzurra di Zielinski, con il signor Piccinini che però non ha assegnato nessun calcio di rigore alla squadra di Di Francesco.

La nuova classifica di Serie A

Napoli 44, Inter* 43, Atalanta 42, Lazio 36, Juventus 33, Fiorentina* 32, Bologna* 28, Milan* 28, Udinese 26, Roma 23, Genoa 23, Torino 22, Empoli 20, Lecce 20, Verona 19, Parma 19, Como 19, Cagliari 18, Venezia 14, Monza 10.

*una partita in meno