La versione 'No Gud' non basta alla Fiorentina e l'islandese ora rischia il posto. Tutta colpa di quel maledetto bicipite femorale

Gud o non Gud, il dubbio amletico turba Raffaele Palladino che però secondo il Corriere dello Sport sarebbe orientato a ribaltare nuovamente le preferenze sulla trequarti, a vantaggio di Beltran per la sfida di oggi con il Napoli. Quella vista finora è la versione ‘no Gud’ di Albert Gudmundsson, che alla Fiorentina non può bastare. L'islandese ha dovuto patire il recupero dal problema al polpaccio che si era portato da Genova e soprattutto una lesione importante al bicipite femorale, dalla quale sta recuperando a fatica. Gli sprazzi visti prima dell'infortunio di Lecce promettevano ben altro e per il numero 10 è proprio ora di tornare a quei fasti lì.