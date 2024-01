Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, ha parlato dopo il pareggio interno contro l'Udinese: “E' un peccato non averla vinta ma potevamo anche perderla. Abbiamo fatto un primo tempo non all'altezza. abbiamo fatto meglio noi nel secondo tempo e nel momento in cui dominavamo noi, abbiamo preso il gol dell'1-2, salvo poi rischiare di vincerla con Bonaventura e il palo di Jack”.

E poi: “Abbiamo affrontato una squadra fortissima a livello fisico e che ci ha fatto giocare con difficoltà. Ci prendiamo il punto e poi stasera si parte: nella nostra testa c'è la Supercoppa. E' una cosa bella e gratificante per tutti quanti, andiamo lì per giocarcela con tutti. Il Napoli arriva con il morale alto, ma noi stiamo bene e abbiamo rientri importanti: li affronteremo ad armi pari”.

Infine: “La reazione ce l'abbiamo sempre, ma sarebbe bene approcciarla la gara nella maniera giusta. E' una squadra che può riprendere e ribaltare qualsiasi partita”.