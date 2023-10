Thiago Motta non vuole nascondersi: "Il gap con le big esiste, ma il Bologna vuole compensarlo. Già con la Juventus meritavamo di vincere"

Al termine del pareggio in rimonta in casa dell'Inter, il tecnico del Bologna Thiago Motta ha parlato a Dazn. Adesso i rossoblù si trovano a soli tre punti dalla Fiorentina, impegnata domani a Napoli:

“Non dobbiamo nasconderci, dobbiamo sapere chi siamo. Vogliamo essere una squadra che può competere contro squadre più forti di noi, come l'Inter. Questo gap con le big esiste, è grande, ma quando si gioca in questa maniera i ragazzi riescono a compensarlo”.

Poi ha aggiunto: “Oggi abbiamo fermato l'Inter, sì, ma contro la Juventus non so se abbiamo fermato noi loro o loro noi, visto che meritavamo di vincere. Ma la strada è questa qui, andare avanti con umiltà ogni domenica”.