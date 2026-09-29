Bocci: "Fagioli? Sia Mancini che Vanoli lo vedono con un altro play. Atta il miglior acquisto, mentre le due punte..."

Alessandro Bocci, noto giornalista, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per analizzare le ultime vicende di casa Fiorentina e della Nazionale.

“Sia Mancini che Vanoli…”

Queste le sue parole: “Mancini ha sempre provato Fagioli come mezzala, poi ognuno ha la sua opinione sulla sua posizione: penso che sia il CT che Vanoli abbiano in mente un doppio regista per il futuro”.

“Atta il miglior acquisto”

“Per me Atta è il giocatore più forte che la Fiorentina ha comprato in questa sessione di mercato, ma deve adattarsi a questa nuova idea di gioco, oltre che a ritrovare la forma fisica”.

Su Beto e Pellegrino

Una chiosa finale sulle due punte viola: "Penso che Pellegrino abbia più margini di crescita rispetto a Beto: per adesso è una lotta impari perché l'argentino ha lavorato di più con la squadra, ma penso che questo dualismo potrà aiutare sia la Fiorentina che Vanoli".