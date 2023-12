La seconda 'voce' di Italiano: l’importanza del "vice" allenatore della Fiorentina

“Perché mi sono seduto dopo aver messo Mina ed essere passato alla difesa a tre? C'era il mio secondo in piedi, in questi casi la responsabilità è la sua”. Mentre lo diceva rideva Vincenzo Italiano, nel felice post gara del successo sul Monza, una partita che ha visto co-protagonista anche Daniel Niccolini, il vice del grande tecnico della Fiorentina. In questo pezzo, infatti, vogliamo concentrarci sulla figura del secondo di Italiano, che sempre più spesso vediamo in piedi, al posto del primo allenatore, a dare indicazioni ai ragazzi.

Una partnership che parte da lontano

La collaborazione fra i due nasce da lontano, dai tempi dell'Arzignano in Serie D, quando ancora il nome di Italiano non era finito fra gli emergenti del calcio europeo. Niccolini, fiorentinissimo, ha accompagnato Vincenzo fino al suo approdo a Firenze, quando finalmente si è potuto ricongiungere con la sua città Natale. Ultimamente, Niccolini viene beccato dalle telecamere di bordocampo con maggior frequenza, segno sia della sua crescita ma anche del fatto che Italiano si fida di più dei suoi giocatori. La “delega” che gli concede serve anche al mister per rifiatare e riflettere al buio della panchina sulle prossime mosse da compiere a gara in corso.

Nel dopogara di Monza anche la citazione

A Monza, appunto, anche la citazione nel post gara, come a investire Niccolini di un ruolo che - chissà - in un futuro potrebbe vederlo come capo allenatore in una squadra importante. E perché no, magari proprio la Fiorentina! Ma intanto pensiamo al presente e a questa coppia affiatata che riporta alla mente quella che fu con Cesare Prandelli e Gabriele Pin. Perché adesso che la Fiorentina bazzica in zona Champions, i paragoni fra l'ultimo tecnico che ci aveva portato in Quella Coppa e il presente si fanno davvero interessanti…