Fagioli si fa beffe del centrocampo della Juventus e il centrocampista della Fiorentina viene omaggiato così - FOTO

Uno degli uomini immagine della partita con la Juventus, anche se non proprio il migliore in campo, è stato Nicolò Fagioli. Il centrocampista arrivato a gennaio alla Fiorentina ha apportato un netto miglioramento alla mediana di Palladino, tanto da cambiarne i connotati.

I due assist di Fagioli

Due assist, il primo - pregevole - per l'inserimento di Mandragora, il secondo - illuminante - per quello del 3-0 definitivo di Gudmundsson. Due giocate d'autore che gli sono valse anche un premio speciale.

Il riconoscimento ottenuto

EA FC 25, infatti, lo ha inserito nella Squadra della Settimana (Team of the Week), con una carta migliorata su Ultimate Team dal valore di 87. Fagioli è stato eletto dal noto videogioco come uno dei migliori quindi dell'ultimo turno di campionato: a seguire vi riportiamo la sua “carta”.