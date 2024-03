Dopo Bonaventura, un altro giocatore della Fiorentina potrebbe scendere in campo con l'Italia. E stavolta non per un'amichevole

Sentimento comune durante la soste per le Nazionali è la mancanza di Fiorentina, che solo in parte può essere smorzata vedendo giocare i vari calciatori viola impegnati con le rispettive Nazionali. Ieri sera è stato il turno di Bonaventura, 45 minuti in campo contro il Venezuela, mentre oggi sarà il turno di un altro giocatore gigliato.

Tutti a tifare per Kayode

Si tratta di Michael Kayode, che alle ore 18.15 potrebbe scendere in campo con la Nazionale Under 21. Allo stadio Manuzzi di Cesena l'Italia del ct Nunziata affronterà la Lettonia in una partita molto importante, in quanto valevole per le qualificazioni ai prossimi Europei di categoria. Ricordiamo che Kayode, match winner della finale degli Europei under 19 contro il Portogallo, è stato chiamato direttamente in Under 21 senza il passaggio intermedio dell'Under 20.