L'opinionista ed ex calciatore viola Lele Adani ha commentato nel post partita di Italia-Venezuela sulla RAI l'errore di Bonaventura in occasione del pareggio della squadra sudamericana. Queste le sue parole: "Tra Bonaventura e Donnarumma c'è stato un errore di comunicazione, anche se credo ci fosse margine per non sbagliare.

Bonaventura era consapevole dell'arrivo dell'attaccante alle sue spalle e non è stato reattivo nello scaricare la palla. Ha sbagliato la scelta e non ha visto Machis pronto. Qui bisogna riflettere sulla comunicazione, più che sulla tecnica, perché nessuno gli chiama l'arrivo dell'attaccante venezuelano".