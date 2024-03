Quattro opzioni per il recupero di Atalanta-Fiorentina, ma tre hanno vincoli "europei". Resiste l'ipotesi gara a campionato finito

Con un macigno sullo stomaco, ma si dovrà tornare a parlare anche di calcio in casa Fiorentina dopo il grave lutto. E uno dei temi che terrà banco nelle prossime settimane sarà il recupero della gara contro l'Atalanta, partita mai iniziata per il malore, poi fatale, di Joe Barone.

Quattro opzioni possibili per il recupero

C'è da trovare una data in un calendario fitto. Il mese di aprile è da escludere. Le due squadre (le uniche impegnate su 3 fronti) scenderanno in campo otto volte, di fatto ogni tre giorni. La Lega ha individuato quattro possibilità, ma almeno tre sono legate ai risultati in Europa dei ragazzi di Italiano e di quelli di Gasperini.

Resiste l'opzione oltre la fine del campionato

Recupero dunque possibile a inizio maggio se entrambe le squadre fossero eliminate da Europa e Conference League. La seconda opzione tiene di conto la data del 22 maggio, ma solo se la Dea non si qualificherà per la finale di Europa League. Il 29 maggio altra data attenzionata, ma quel giorno la Fiorentina vuole essere ad Atene. Infine il 2 giugno, a campionato finito. Quella è la prima data totalmente libera, anche perché la Lega ha escluso che possa essere spostata la finale di Coppa Italia del 27 maggio.