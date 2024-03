'INSIEME'. La Fiorentina e un nuovo inizio sotto gli occhi di Commisso. Un rientro in campo che riporta indietro di sei anni. VIDEO

Giorno di ripartenza per la Fiorentina

La Fiorentina come da programma è tornata ad allenarsi al Viola Park, nella giornata prevista come data di ripartenza per calciatori e società. Il presidente Rocco Commisso, arrivato molto presto al centro sportivo viola questa mattina, ha assistito alla seduta della squadra di Vincenzo Italiano, svoltasi dalle 11 alle 12.30 circa. Un ‘nuovo inizio’ dopo la scomparsa di Joe Barone, il vero e proprio uomo ovunque viola.

Il clima surreale del Viola Park

I calciatori assenti sono quelli impegnati con le Nazionali, ad eccezione di Pietro Comuzzo che come già comunicato ha fatto ritorno a Firenze e non prenderà parte agli impegni dell'Italia Under 20 di Bollini. Atmosfera di lutto al Viola Park, e non potrebbe essere diversamente, il clima è quello del post scomparsa di Davide Astori, nel 2018.

Di seguito, il video pubblicato poco fa dalla Fiorentina sui propri canali relativo al rientro in campo di oggi, con calciatori e staff per mano a stringersi in un cerchio ancor più simbolico, in memoria dell'ex dg viola.