Finisce una squalifica infinita: il capitano della Fiorentina Under 17 è pronto a tornare in campo. Una stop che dura dallo scorso Novembre

Pronto il ritorno in campo dopo oltre 4 mesi

L’ultima partita l’ha giocata in 19 novembre scorso Lorenzo Biagioni, difensore centrale classe 2007 in forza alla Fiorentina Under 17 di mister Marco Capparella. Il capitano della formazione giovanile gigliata, che sta guidando il proprio campionato con bn 9 punti di vantaggio, è infatti stato squalificato fino a pochi giorni fa per una frase di connotazione razzista rivolta ai tifosi del Napoli nel corso della fase finale del campionato passato. Cliccando qui trovate la cronaca dell’accaduto.

Il lunghissimo stop e il rientro nella fase calda della stagione

Una squalifica di ben 10 giornate per Biagioni, che potrà nuovamente tornare in campo contro la Salernitana domenica prossima, il 24 marzo. Da capire però quali saranno i tempi dopo oltre 4 mesi di inattività, e le modalità del rientro. Una lunghissima assenza per il giovane giocatore viola, che ha così perso gran parte della stagione ma che avrà adesso la possibilità di guidare la Fiorentina Under 17 nella fase più delicata dell’annata calcistica.