‘Terroni di m***a’: i dettagli della maxi squalifica per il capitano della Fiorentina Under 17. La cronaca dell'accaduto

Classe 2007, nato a Grosseto, Lorenzo Biagioni è un promettente difensore centrale in forza alla Fiorentina Under 17 di mister Capparella, con cui si sta rendendo protagonista di una stagione eccezionale. Non solo, Biagioni oltre che una colonna dell’Under 17, è anche il capitano della squadra viola che sta asfaltando la concorrenza nel proprio campionato. Il ragazzo, che in passato ha vestito anche la maglia dell’Italia, si è reso tuttavia protagonista di un fatto piuttosto spiacevole che di recente gli è costato carissimo.

Maxi squalifica e due giornate a porte chiuse

Biagioni è stato squalificato per ben 10 giornate mentre la Fiorentina Under 16 (ai tempi squadra del calciatore) ha dovuto giocare due partite a porte chiuse. Questo in virtù di quanto accaduto la scorsa stagione a Napoli, durante la semifinale scudetto che vedeva opposti i partenopei e i giovani gigliati, il 17 maggio 2023. Dopo i vari ricorsi è arrivata a fine novembre la decisione definitiva del Giudice Sportivo, che ha disposto la stangata per il centrale viola. Il calciatore viola, reo di aver pronunciato la frase ‘Terroni di m***a’ nei confronti dei tifosi del Napoli, è stato punito severamente.

Un lungo periodo lontano dal campo

Una dura sentenza che certamente servirà di lezione al giovane calciatore gigliato, che ha già dovuto saltare tre partite con la formazione di Capparella. Biagioni non potrà fare ritorno in campo prima del 17 marzo 2024. L’ultima presenza del giocatore risale al 19 novembre, nella vittoria per 4-0 contro la Lazio. La Fiorentina Under 17 perde così il proprio leader e capitano per tantissimo tempo, di fatto per una colossale leggerezza…