Dionisi: "Turnover con l'Atalanta in Coppa Italia? Rispettiamo l'impegno ma giocheremo contro la Fiorentina e..."

A SassuoloChannel ha parlato il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi, in vista della sfida dei neroverdi contro l'Atalanta in Coppa Italia. Prima di ospitare la Fiorentina sabato prossimo, gli emiliani se la vedranno in Lombardia con la squadra di Gasperini. Ecco le parole dell'allenatore toscano riportate da CanaleSassuolo.

Il Sassuolo vuole passare il turno

"Teniamo alla Coppa Italia, come tutti del resto: il nostro obiettivo è di passare il turno, fermo restando che giochiamo pochi giorni dopo il campionato e non possiamo trascurare questa cosa, ma abbiamo l’organico per potervi supplire. Spero di trasmettere questa determinazione a tutti, andiamo a Bergamo con le nostre risorse e la nostra identità. Il trend delle prestazioni è positivo, mentre non sono assolutamente positivi i risultati: dobbiamo cercare di fare risultato, sapendo che giochiamo contro una squadra che ha un obiettivo più alto del nostro, ha l’Europa in testa e ha giocatori di livello. Lo stadio si fa sentire, ma questo deve essere uno stimolo per noi. Nel volume di gioco stiamo facendo bene, ma nei dettagli dobbiamo migliorare: non riusciamo a trovare la consapevolezza che potremmo avere a causa di questo. Contro il Milan abbiamo fatto la prestazione, ma non può bastare”.

Cambi in vista della Fiorentina

“Turnover? Tre giorni dopo giocheremo con la Fiorentina: troveranno sicuramente spazio ragazzi che hanno avuto meno spazio, hanno le qualità per fare bene. L’impegno lo rispettiamo, l’obiettivo è arrivare ai quarti, l'Atalanta è un avversario forte, con un’identità chiara: l’allenatore è lì da tanti anni con ottimi risultati. Non sto a domandarmi chi giocherà: l’Atalanta ha due formazioni importanti, a cui si è aggiunto da poco un acquisto (Hien, ndr) che non so se sarà a disposizione domani, ma la dice lunga sull’entusiasmo e la disponibilità dell’Atalanta. Ormai l’Atalanta è un club importante in Serie A, per noi deve essere uno stimolo”.