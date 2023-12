Dionisi verso la Fiorentina: "Berardi solo crampi, evitiamo di spingere troppo sulle voci di mercato"

L'allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi guarda già alla Fiorentina, che sarà sua ospite sabato sera al ‘Mapei Stadium’. Ecco le parole dell'allenatore neroverde dopo la sconfitta di ieri contro il Milan: “Un vero peccato, torniamo a casa senza niente dopo una buonissima prestazione, alla pari. Si poteva fare qualcosa con un po' di determinazione in più. Il nostro campionato è nella parte destra della classifica, ma non siamo in zona di comfort”.

Berardi: falso allarme

Su Berardi: “Ha avuto solo dei crampi, dispiace averlo perso negli ultimi venti minuti. Mercato? Non badiamo troppo alle voci. Se ci saranno occasioni, la società saprà coglierle”.