Cruciani: "La santificazione di Mastantuono è sbagliata, un gol l'ha fatto a caso. Sabatini? Fate il contrario di quello che dice"

Il conduttore radiofonico e giornalista Giuseppe Cruciani ha parlato a Numer1 Podcast, insieme a Sandro Sabatini e Ivan Zazzaroni. Tra i temi toccati, inevitabilmente, anche la previsione sbagliata di Sabatini su Mastantuono.

Il caso Mastantuono

"Dobbiamo parlare di un caso mondiale. Abbiamo l'audio, il video… Sabatini, che qualsiasi cosa dica, voi dovrete fare esattamente il contrario. Appena è stato battezzato, Mastantuono ha fatto tre gol. È ovvio che la santificazione di Mastantuono è sbagliata. Tra l'altro ha fatto tre gol, ma uno di questi è totalmente casuale. Dopo Mastantuono, Sabatini ha battezzato anche Mora della Roma, dicendo che è il nuovo Baldanzi portoghese. Ora segnerà una doppietta alla prossima gara".

Pronostico sul Napoli

"Secondo me Fiorentina-Napoli finisce 1-1. Segnano Hojlund e Pellegrino".