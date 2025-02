La Nazione: I nuovi? Non pervenuto. E i cambi che non cambiano niente

Tre pagine sulla sconfitta della Fiorentina a Verona, presenti all'interno dell'inserto sportivo de La Nazione.

Pagina 4

Apertura per: “Vuoti, spenti, praticamente assenti Squadra senza gioco e senza cuore. Paura Kean. E ora uscirne sarà dura”. Sottotitolo: “Verona gol al 95', disfatta senza attenuanti, terzo ko di fila. Squadra sotto la curva sommersa dai fischi. Moise in ospedale dopo una ginocchiata alla testa. Nuovi non pervenuti. E i cambi non cambiano niente”.

Pagina 5

Presente un commento, dal titolo: "Il rischio che sia una ‘fatal Verona’.

Pagina 6

Qui ci sono le dichiarazioni: “Amarezza Palladino ”Silenzio e pedalare E' soltanto colpa mia". Di spalla c'è Cataldi che dice: “Dobbiamo crescere ma dipenda da noi non solo dal mister”.