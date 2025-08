Il giornalista Alessandro Bocci ha fatto il punto sulla situazione in casa Fiorentina a Radio Bruno Toscana, a cominciare da Sohm: “Sembra una decisione già presa. Ha fatto bene a Parma ed è un profilo interessante, ma non aspettatevi un centrocampista alla Arthur o alla Adli. Parte più arretrato, proprio come impostazione. E non so nemmeno se avrei puntato su di lui. Frendrup, ad esempio, mi sembrava più pronto e più adatto a dare equilibrio a questa Fiorentina. Sarebbe stato l'ideale”.

Su Beltran: “Io sinceramente lo terrei. Ha una sua utilità in un reparto di attacco completo. E se davvero dovesse partire, davanti serviranno due acquisti. A prescindere, la Fiorentina ha bisogno di un giocatore simile per caratteristiche a Kean, così che possa dargli un po' di respiro. L'altro, a mio parere, sarà Sebastiano Esposito”.