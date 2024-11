Sulla questione stadio, l'ex sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini è intervenuto a Radio Bruno Toscana: “Il cronoprogramma sullo stadio Franchi non c'è. E invece servirebbe, per far capire alla gente i tempi e l'iter dei lavori. La questione mi sembra abbastanza grave, soprattutto per il fatto che ci sono 200 milioni di euro di risorse pubbliche investite in questa opera”.

“Rischio di dilatare i lavori, ma senza un cronoprogramma…”

Sui rischi dello stadio: “C'è la possibilità di vedere i tempi dei lavori dilatati ben oltre il 2026 e tale ritardo non sarebbe dimostrabile, vista l'assenza di un cronoprogramma. Resto collaborativo con il Comune, anche se resta da capire quando si concluderanno tali lavori”.

“Avrei fatto fare lo stadio a Commisso”

E aggiunge: “Io avrei fatto fare lo stadio a Commisso: ne avrebbe beneficiato la Fiorentina e Firenze stessa, oltre a una maggiore velocità nei lavori. Non ne faccio comunque una colpa. Ormai serve una svolta il prima possibile”.