FOTO - Il grande impegno di Gosens per la salute mentale non si ferma. Ecco il libro consegnato al calciatore viola

Il calciatore della Fiorentina Robin Gosens, nell'arco della sua carriera, si è sempre distinto per il suo impegno nel campo della psicologia. Il tedesco è solito trattare in qualunque contesto possibile temi quali la salute e il benessere mentale, insistendo sulla maggiore importanza che dovrebbero avere. Di certo non si arresta l'impegno del laterale viola in questo campo.

Il grande impegno di Gosens nel campo della salute psicologica

Recentemente Robin Gosens ha ricevuto un nuovo libro, “Ci meritiamo di indossare la camicia”, scritto da Francesco Filippelli, preparatore atletico e formatore già intervistato da Fiorentinanews.com. Una componente fondamentale del libro è proprio l'aspetto mentale, collegato a lavoro e sport e alla loro capacità di incidere sul benessere psicologico.

Ecco la foto di Gosens insieme all'autore del libro: