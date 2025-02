Il dirigente sportivo Pietro Lo Monaco ha parlato di Fiorentina a Lady Radio. Queste le sue parole sul momento della squadra di Raffaele Palladino: “Devo fare tre premesse. La Fiorentina ha un buon organico e giocatori di buon livello, ha una buona classifica e Palladino è un allenatore di buona qualità. Detto questo dico che la Fiorentina non è una squadra. Non gioca da squadra e non ha l'anima di una squadra. L'essere squadra passa anche dalla gestione ottimale dei giocatori. Guardate Ranieri cosa ha fatto alla Roma: da squadretta in lotta per non retrocedere a bel gruppo solo attraverso la gestione. Quello che non permette alla Fiorentina si essere squadra è il lavoro di Palladino".

“Ora le strade sono due: o dare per fallito il progetto e cambiare allenatore, oppure continuare sperando che il tecnico inizi a fare le cose in un certo modo. C'è da capire quanto la Fiorentina ha fiducia in lui e dove è stata messa la linea di confine. Il gol preso contro l'Hellas è il simbolo del non essere squadra. Forse la strada della fiducia a Palladino ancora è quella giusta, altrimenti vuol dire che la Fiorentina ha sbagliato tutto dall'inizio. I comportamenti di Cataldi e Pongracic sono sintomatici, le individualità vanno migliorate e questo lo può fare solo Palladino”.

"Beltran? C'era Burdisso come direttore dell'area tecnica, non aveva bisogno di collaboratori o osservatori in Argentina. Posso capire un investimento da 3-4 milioni, ma 25 milioni per uno che il centravanti lo ha fatto poche volte è un investimento che mi fa sorgere domande. Posso capire un errore del genere da parte di un osservatore, ma non da Burdisso. I direttori bravi conoscono i giocatori che prendono al 100%, poi in Argentina sono maghi a far lievitare i valori dei giocatori".