Corriere dello Sport-Stadio: Idea Zaniolo

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio c'è questo titolo sulla partita dei viola di stasera: “Apriti Celje”. E ancora: “Fiorentina in Slovenia per ipotecare la semifinale”.

Pagina 12

Occhi puntati sul match di Conference: “Fiorentina Il dovere di riprovarci”. Sottotitolo: “La corsa in Serie A è a ostacoli: c’è bisogno della Conference Dagli sloveni a Betis e Chelsea: tutte le possibili insidie per sognare fino a Breslavia”. In taglio basso: “Parisi: Vinciamo la coppa”.

Pagina 13

Altre dichiarazioni: “Palladino: Vogliamo arrivare in fondo”. Occhiello: “Un’unica certezza: gioca De Gea. Idea Zaniolo titolare”. Di spalla: “Commisso resta al Viola Park con i tifosi”.