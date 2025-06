Gudmundsson chiama e la Premier League... risponde. Un club inglese continua ad essere sulle tracce dell'islandese

In una recente intervista (LEGGI QUI), Albert Gudmundsson ha parlato anche del suo futuro, ancora in bilico con la Fiorentina che riflette sul possibile riscatto. L'islandese ha affermato come nei suoi desideri ci sia il progetto di continuare la carriera in Italia oppure trasferirsi in Premier League, a sua detta il campionato più bello al mondo.

La Fiorentina, come detto, riflette. Lo stesso Gudmundsson ha affermato di potersi vedere ancora a Firenze, ma che il suo futuro in questo momento sia nelle mani del club gigliato. Il quotidiano inglese The iPaper, al quale il giocatore viola ha concesso l'intervista, parla di un interesse per lui da parte dell'Everton.

I Toffees continuano a seguire Gudmundsson dopo un timido interessamento degli scorsi mesi. Nel caso in cui il giocatore sia rispedito alla base, il club di Liverpool si potrebbe fare avanti per lui. E a quanto detto dallo stesso Albert, difficilmente il calciatore rifiuterà un'offerta che viene dall'Inghilterra.