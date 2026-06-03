VIDEO - Sabiri "copia" il motto a Kean e si allena, in attesa dell'addio alla Fiorentina

A malapena lascia tracce di ricordo, eppure Abdelhamid Sabiri è a tutti gli effetti ancora un calciatore della Fiorentina. Il marocchino è stipendiato dal club viola, eppure sembra tutt'altro che un giocatore: gira il mondo e si diverte, sembra più un influencer. Eppure sembra pronto a tornare.

Toh, chi si rivede! Sabiri si allena con la maglia della Fiorentina, ma…

A breve Sabiri e la Fiorentina si separeranno, per la fortuna di entrambe le parti (soprattutto del club viola): il contratto scade tra neanche un mese, il 30 giugno. Intanto il centrocampista si allena privatamente negli Emirati Arabi Uniti… e indossa ancora la casacca di allenamento viola. Nella descrizione del suo post su Instagram, scrive: “Chosen One”. Frase piuttosto familiare, chiedere a Moise Kean per maggiori informazioni.

“Chosen One”

Ecco il video pubblicato da Sabiri: