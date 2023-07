Niccolò Ceccarini, esperto di mercato, è intervenuto a Radio Toscana, durante la trasmissione ‘Artemio’, per parlare delle mosse del club viola:

“Grabara adesso ha scavalcato gli altri portieri della lista viola, è la trattativa più calda. Contatti fra club e agente sono in corso, ma ancora nulla è fatto, non è detto che sia l’unica operazione per la porta”.

Su Amrabat: “Se arriva un’offerta di spessore, è sicuramente quella dello United perché la Spagna non è poi così convinta sul giocatore. L’acquisto di Hojlund comunque non va a intaccare il budget del club inglese”.

E sull’attacco: “Nzola piace tanto a Italiano, ma non so se esista una deadline dello Spezia. Ma servirebbe prima la cessione di Jovic o Cabral, più facile la seconda. Veliz? Il Milan farà un’offerta perché particolarmente interessato, ma non è detto che non possa farla anche la Fiorentina".

Infine su Sutalo: “Bisogna arrivare vicino ai 20 milioni per trattare con la Dinamo. In questo momento, il club croato non ha minimamente interesse a venderlo. E anche il giocatore non sta puntando i piedi per andarsene”.