Cesare Prandelli, ex allenatore della Fiorentina, è stato intervistato da Radio Serie A, dove ha commentato la stagione corrente di Kean, arrivato a Firenze dalla Juventus la scorsa estate. Prandelli ne ha parlato così, oltre all'impatto di Palladino:

“L'ambiente di Firenze sta aiutando Kean”

“L'ambiente fa tanto, e Firenze può dare qualcosa in più. Si vive di calcio 24 ore su 24. Kean ha la possibilità di stare più libero là davanti rispetto a quando giocava nella Juventus, oggi è il calciatore più importante in attacco e tutti lo stimano. Gli è mancata solo continuità in carriera".

Credeva nella Fiorentina così in alto?

”Ovviamente ci speravo, ma non me lo aspettavo. Palladino è stato bravo a porsi in discussione, in questo aspetto mi è piaciuto tanto. A Firenze ne capiscono di calcio e hanno fatto ragionamenti giusti. La squadra adesso ha raggiunto un'identità e il popolo sognava da tanto una stagione in alto in classifica. Inoltre, la Fiorentina è l'unica squadra in Italia ad avere una cosa come 12/13 italiani in rosa e per me questo è un altro punto a favore”.