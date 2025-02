La Roma perde Dybala per infortunio e Cristante per espulsione. Pareggio contro il Porto nel primo round di Europa League: i risultati

Come per quanto riguarda la Conference League, è stata notte di playoff di andata anche per l'Europa League. Coinvolta un'italiana, la Roma di Ranieri, che in Portogallo strappa un pareggio contro il Porto. All'iniziale vantaggio su ribattuta in porta firmato Celik ha risposto Moura nella ripresa: 1-1, conti rimandati all'Olimpico tra una settimana. Due perdite pesanti per i giallorossi: preoccupano le condizioni di Paulo Dybala, uscito a fine primo tempo per infortunio. Cristante, invece, è stato espulso.

I risultati di Europa League. Roma fermata sul pari

Sorprendente la netta sconfitta del Galatasaray dell'ex viola Torreira, che perde 4-1 ad Alkmaar contro l'AZ. Il Twente la spunta in pieno recupero contro il Bodo/Glimt, 2-1. Altri risultati: Midtjylland-Real Sociedad 1-2, Fenerbahce-Anderlecht 3-0, Ferencvaros-Viktoria Plzen 1-0, Union Sainte Gilloise-Ajax 0-2, PAOK-FCSB 1-2.