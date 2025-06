Vlahovic ci ricasca: rifiuta sia il rinnovo che la cessione per liberarsi a parametro zero. E La Juventus...

Dusan Vlahovic rischia di bloccare il mercato in entrata della Juventus. Il centravanti serbo ha il contratto in scadenza nell'estate 2026 e percepisce un ingaggio enorme da circa 12 milioni di euro l'anno, che grava smisuratamente sulle casse del club bianconero.

Offerte rispedite al mittente

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il calciatore da mesi respinge qualsiasi offerta per il rinnovo del contratto proposta della dirigenza juventina. Inoltre avrebbe declinato tutte le offerte di mercato arrivate finora. Le tre big turche, ossia Galatasaray, Fenerbahce e Besiktas, hanno provato a portarsi a casa il calciatore ex viola, ma senza successo.

Mercato bloccato

La Juventus intanto è in chiusura per l'acquisto del centravanti canadese Jonathan David, in scadenza di contratto da Lille. Fin quando Dusan Vlahovic occuperà la sua casella nel reparto offensivo sarà difficile per la Juventus chiudere per qualsiasi altro centravanti. La sensazione è che l'ex Viola voglia disputare la sua ultima stagione in bianconero per poi liberarsi a costo zero e scegliere personalmente la propria futura destinazione.