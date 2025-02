Le telecamere di Dazn pizzicano Vlahovic in panchina, il labiale contro Gatti dopo il tocco di mano: "Ma cosa fa? Io non lo capisco"

Dopo la vittoria last minute di ieri sera contro il Como, arrivata grazie ad una doppietta del neo arrivato Kolo Mani, e le dubbia decisione arbitrale di Abisso in occasione del tocco di mano di Federico Gatti a finire in mezzo alle polemiche è l’ex viola Dusan Vlahovic.

Vlahovic pizzicato dalle telecamere di Dazn non si spiega il comportamento del compagno

Il Motivo? A fare notizia, anche sui social, è un discorso fra Vlahovic e Mattia Perin, pizzicato in panchina dalle telecamere di Dazn, nei momenti successivi all’episodio. “Io non capisco Gatti, non guarda l'uomo. Abbiamo preso quell'azione nel secondo tempo, palla lunga e lui guarda la palla. Cosa fa? Guarda la palla! Metti il corpo, non possono spostarti altrimenti diventa giallo".

Un commento che però non rappresenta il segnale di problemi tra i due, anzi la situazione è tutt’altro che critica. Fra Vlahovic e Gatti i rapporti sono più che buoni: entrambi hanno raccontato in più occasioni una relazione quasi fraterna. Probabilmente anche per questo l’attaccante serbo si aspetta di più dal compagno e amico, che ieri sera ha rischiato di vanificare tutto a pochi minuti dal fischio finale.