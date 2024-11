Kean l'unico azzurro ad allenarsi a parte, ma le sue condizioni non preoccupano: il punto della situazione

Come riporta Radio Bruno, riprendendo anche le parole di Luciano Spalletti ieri in conferenza, Moise Kean non è ancora al 100%. Il fastidio alla caviglia dopo la botta presa a Lecce si fa ancora sentire e l'attaccante viola va gestito. Segnale di questo anche le mancate convocazioni con la Fiorentina per le trasferte a Genova e Cipro.

Kean è stato l'unico giocatore della Nazionale a svolgere un allenamento differenziato, ma le sue condizioni fisiche non preoccupano. Il programma di lavoro era già stato concordato da giorni tra lo staff dell’Italia e quello della Fiorentina.